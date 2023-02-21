Кузнецов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Семён

Мать: Кузнецова Пелагея

Рождение ребёнка
01.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Павловна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Павловна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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