Анисья Феофанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Феофан Трофимов
Мать: (??) Домна Макарова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Пелагея Устинова
Отец ребёнка: ?? Устин Федоров
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (??) Наталья Устинова
Отец ребёнка: ?? Устин Федоров
Рождение ребёнка
1849
Сын: ?? Никита Устинов
Отец ребёнка: ?? Устин Федоров
Рождение ребёнка
1851
Сын: ?? Иван Устинов
Отец ребёнка: ?? Устин Федоров
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (??) Анна Устинова
Отец ребёнка: ?? Устин Федоров
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (??) Марина Устинова
Отец ребёнка: ?? Устин Федоров
Рождение ребёнка
1858
Сын: ?? Федор Устинов
Отец ребёнка: ?? Устин Федоров