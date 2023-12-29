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Анисья Феофанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Феофан Трофимов

Мать: (??) Домна Макарова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Пелагея Устинова

Отец ребёнка: ?? Устин Федоров

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (??) Наталья Устинова

Отец ребёнка: ?? Устин Федоров

Рождение ребёнка
1849

Сын: ?? Никита Устинов

Отец ребёнка: ?? Устин Федоров

Рождение ребёнка
1851

Сын: ?? Иван Устинов

Отец ребёнка: ?? Устин Федоров

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (??) Анна Устинова

Отец ребёнка: ?? Устин Федоров

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (??) Марина Устинова

Отец ребёнка: ?? Устин Федоров

Рождение ребёнка
1858

Сын: ?? Федор Устинов

Отец ребёнка: ?? Устин Федоров

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