(??) Домна Макарова
Место рождения391880 Charykovo, Ryazan Oblast Russia
Дата рождения1797
Дата смерти1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Бузлов Макар Тихонов
Мать: Лукерья Астафьева
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Наталья Феофанова
Отец ребёнка: Феофан Трофимов
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анисья Феофанова
Отец ребёнка: Феофан Трофимов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Никита Феофанов
Отец ребёнка: Феофан Трофимов
Рождение ребёнка
1834
Сын: Евстрат Феофанов
Отец ребёнка: Феофан Трофимов
Смерть
1868