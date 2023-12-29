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(??) Домна Макарова

Место рождения

391880 Charykovo, Ryazan Oblast Russia

Дата рождения

1797

Дата смерти

1868

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Бузлов Макар Тихонов

Мать: Лукерья Астафьева

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Наталья Феофанова

Отец ребёнка: Феофан Трофимов

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анисья Феофанова

Отец ребёнка: Феофан Трофимов

Рождение ребёнка
1826

Сын: Никита Феофанов

Отец ребёнка: Феофан Трофимов

Рождение ребёнка
1834

Сын: Евстрат Феофанов

Отец ребёнка: Феофан Трофимов

Смерть
1868

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