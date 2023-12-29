?? Устин Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?? Устин Федоров

?? Устин Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Пелагея Устинова

Мать ребёнка: Анисья Феофанова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (??) Наталья Устинова

Мать ребёнка: Анисья Феофанова

Рождение ребёнка
1849

Сын: ?? Никита Устинов

Мать ребёнка: Анисья Феофанова

Рождение ребёнка
1851

Сын: ?? Иван Устинов

Мать ребёнка: Анисья Феофанова

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (??) Анна Устинова

Мать ребёнка: Анисья Феофанова

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (??) Марина Устинова

Мать ребёнка: Анисья Феофанова

Рождение ребёнка
1858

Сын: ?? Федор Устинов

Мать ребёнка: Анисья Феофанова

Мы используем куки для улучшения работы сайта.