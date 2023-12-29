?? Устин Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Пелагея Устинова
Мать ребёнка: Анисья Феофанова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (??) Наталья Устинова
Мать ребёнка: Анисья Феофанова
Рождение ребёнка
1849
Сын: ?? Никита Устинов
Мать ребёнка: Анисья Феофанова
Рождение ребёнка
1851
Сын: ?? Иван Устинов
Мать ребёнка: Анисья Феофанова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (??) Анна Устинова
Мать ребёнка: Анисья Феофанова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (??) Марина Устинова
Мать ребёнка: Анисья Феофанова
Рождение ребёнка
1858
Сын: ?? Федор Устинов
Мать ребёнка: Анисья Феофанова