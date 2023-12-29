Феофан Трофимов
Место рождения391880 Charykovo, Ryazan Oblast Russia
Дата рожденияОколо 1795
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Наталья Феофанова
Мать ребёнка: (??) Домна Макарова
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анисья Феофанова
Мать ребёнка: (??) Домна Макарова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Никита Феофанов
Мать ребёнка: (??) Домна Макарова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Евстрат Феофанов
Мать ребёнка: (??) Домна Макарова