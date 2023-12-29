Феофан Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феофан Трофимов

Место рождения

391880 Charykovo, Ryazan Oblast Russia

Дата рождения

Около 1795

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Наталья Феофанова

Мать ребёнка: (??) Домна Макарова

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анисья Феофанова

Мать ребёнка: (??) Домна Макарова

Рождение ребёнка
1826

Сын: Никита Феофанов

Мать ребёнка: (??) Домна Макарова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Евстрат Феофанов

Мать ребёнка: (??) Домна Макарова

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