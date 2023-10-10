Строганова (Васильчикова) Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1823
Дата смерти16.10.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1823
Бракосочетание
03.11.1846
Рождение ребёнка
20.08.1847
Сын: Строганов Павел Александрович
Отец ребёнка: Строганов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
11.06.1850
Дочь: Ягмина Мария Александровна
Отец ребёнка: Строганов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Строганов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Строганов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
21.05.1855
Дочь: Строганова Елена Александровна
Отец ребёнка: Строганов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
09.09.1857
Дочь: Щербатова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Строганов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
17.05.1861
Сын: Строганов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Строганов Александр Сергеевич
Смерть
16.10.1880