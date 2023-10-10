Строганова (Васильчикова) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строганова (Васильчикова) Татьяна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1823

Дата смерти

16.10.1880

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1823

Отец: Васильчиков Дмитрий Васильевич

Мать: Васильчикова Аделаида Петровна

Бракосочетание
03.11.1846

Муж: Строганов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
20.08.1847

Сын: Строганов Павел Александрович

Отец ребёнка: Строганов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
11.06.1850

Дочь: Ягмина Мария Александровна

Отец ребёнка: Строганов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Строганов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Строганов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
21.05.1855

Дочь: Строганова Елена Александровна

Отец ребёнка: Строганов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
09.09.1857

Дочь: Щербатова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Строганов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
17.05.1861

Сын: Строганов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Строганов Александр Сергеевич

Смерть
16.10.1880
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