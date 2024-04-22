Васильчиков Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти05.12.1859
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Бракосочетание
1804
Рождение ребёнка
02.07.1805
Дочь: Протасова Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Васильчикова Аделаида Петровна
Рождение ребёнка
09.03.1809
Дочь: Васильчикова Софья Дмитриевна
Мать ребёнка: Васильчикова Аделаида Петровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.12.1811
Дочь: Кушелёва Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Васильчикова Аделаида Петровна
Рождение ребёнка
19.03.1823
Дочь: Строганова Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Васильчикова Аделаида Петровна
Смерть
05.12.1859
Выбити, Солецкий муниципальный район, Новгородская область