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Васильчиков Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Псков, город Псков, Псковская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

05.12.1859

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Псков, город Псков, Псковская область
Бракосочетание
1804

Жена: Васильчикова Аделаида Петровна

Рождение ребёнка
02.07.1805

Дочь: Протасова Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Васильчикова Аделаида Петровна

Рождение ребёнка
09.03.1809

Дочь: Васильчикова Софья Дмитриевна

Мать ребёнка: Васильчикова Аделаида Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.12.1811

Дочь: Кушелёва Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Васильчикова Аделаида Петровна

Рождение ребёнка
19.03.1823

Дочь: Строганова Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Васильчикова Аделаида Петровна

Смерть
05.12.1859
Выбити, Солецкий муниципальный район, Новгородская область
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