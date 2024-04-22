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Васильчикова Софья Дмитриевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

09.03.1809

Дата смерти

14.04.1887

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1809

Отец: Васильчиков Дмитрий Васильевич

Мать: Васильчикова Аделаида Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.12.1836

Сын: Васильчиков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Васильчиков Николай Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1838

Сын: Васильчиков Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Васильчиков Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Васильчиков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Васильчиков Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Васильчиков Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Васильчиков Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильчиков Николай Михайлович

Смерть
14.04.1887
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