Васильчикова Софья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения09.03.1809
Дата смерти14.04.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1809
Рождение ребёнка
?.12.1836
Сын: Васильчиков Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Васильчиков Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Васильчиков Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Васильчиков Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Васильчиков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Васильчиков Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Васильчиков Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Васильчиков Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.1887