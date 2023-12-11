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Васильчиков Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

1887

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1836

Сын: Васильчиков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Васильчикова Софья Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1838

Сын: Васильчиков Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Васильчикова Софья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Васильчиков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Васильчикова Софья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Васильчиков Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Васильчикова Софья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильчикова Софья Дмитриевна

Смерть
1887
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