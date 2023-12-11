Васильчиков Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти1887
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.12.1836
Сын: Васильчиков Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Васильчикова Софья Дмитриевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1838
Сын: Васильчиков Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Васильчикова Софья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Васильчиков Василий Николаевич
Мать ребёнка: Васильчикова Софья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Васильчиков Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Васильчикова Софья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1887