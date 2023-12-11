Васильчиков Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильчиков Виктор Николаевич

Васильчиков Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Васильчиков Николай Михайлович

Мать: Васильчикова Софья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Васильчиков Николай Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Васильчиков Мануил Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Васильчиков Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильчиков Василий Викторович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close