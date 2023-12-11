Васильчиков Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Рождение ребёнка
1874
Сын: Васильчиков Николай Викторович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Васильчиков Мануил Викторович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Васильчиков Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильчиков Василий Викторович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно