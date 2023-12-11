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Васильчиков Дмитрий Викторович
Васильчиков Дмитрий Викторович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1879
Дата смерти
1937
Пол
Мужской
Отец
Васильчиков Виктор Николаевич
1844 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец:
Васильчиков Виктор Николаевич
Мать: не указана
Смерть
1937
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