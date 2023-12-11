Васильчиков Мануил Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильчиков Мануил Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Васильчиков Виктор Николаевич

Мать: не указана

Смерть
1937
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