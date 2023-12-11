Васильчикова (Апраксина) Аделаида (Александра) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильчикова (Апраксина) Аделаида (Александра) Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

08.03.1851

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Апраксин Пётр Фёдорович

Мать: Апраксина Елизавета Кирилловна

Бракосочетание
1804

Муж: Васильчиков Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
02.07.1805

Дочь: Протасова Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Васильчиков Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
09.03.1809

Дочь: Васильчикова Софья Дмитриевна

Отец ребёнка: Васильчиков Дмитрий Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.12.1811

Дочь: Кушелёва Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Васильчиков Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
19.03.1823

Дочь: Строганова Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Васильчиков Дмитрий Васильевич

Смерть
08.03.1851
Выбити, Солецкий муниципальный район, Новгородская область
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