Васильчикова (Апраксина) Аделаида (Александра) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смерти08.03.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Бракосочетание
1804
Рождение ребёнка
02.07.1805
Дочь: Протасова Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Васильчиков Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
09.03.1809
Дочь: Васильчикова Софья Дмитриевна
Отец ребёнка: Васильчиков Дмитрий Васильевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.12.1811
Дочь: Кушелёва Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Васильчиков Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
19.03.1823
Дочь: Строганова Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Васильчиков Дмитрий Васильевич
Смерть
08.03.1851
Выбити, Солецкий муниципальный район, Новгородская область