Щербатова (Строганова) Ольга Александровна 09.09.1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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Щербатова (Строганова) Ольга Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 09.09.1857, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 13.07.1944, Париж

Отец
Строганов Александр Сергеевич06.12.1818 г.р.
Мать
Строганова (Васильчикова) Татьяна Дмитриевна19.03.1823 г.р.
Супруги
Щербатов Александр Григорьевич10.10.1850 г.р.
Дети
Щербатов Дмитрий Александрович20.08.1880 г.р.
Щербатов-Строганов (Шербатов) Александр Александрович10.09.1881 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1857

Отец: Строганов Александр Сергеевич

Мать: Строганова (Васильчикова) Татьяна Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
08.04.1879

Муж: Щербатов Александр Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
20.08.1880

Сын: Щербатов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Щербатов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
10.09.1881

Сын: Щербатов-Строганов (Шербатов) Александр Александрович

Отец ребёнка: Щербатов Александр Григорьевич

Васильевское, Горбовская волость, Рузский уезд

Рождение ребёнка
?.11.1889

Дочь: Щербатова Елена Александровна

Отец ребёнка: Щербатов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
10.03.1898

Сын: Щербатов Георгий Александрович

Отец ребёнка: Щербатов Александр Григорьевич

Смерть
13.07.1944

похороны: кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, Франция

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