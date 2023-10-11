Щербатова (Строганова) Ольга Александровна
женский, родилась 09.09.1857, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 13.07.1944, Париж
ОтецСтроганов Александр Сергеевич06.12.1818 г.р.
МатьСтроганова (Васильчикова) Татьяна Дмитриевна19.03.1823 г.р.
Супруги
Щербатов Александр Григорьевич10.10.1850 г.р.
Дети
Щербатов Дмитрий Александрович20.08.1880 г.р.
Щербатов-Строганов (Шербатов) Александр Александрович10.09.1881 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
09.09.1857
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
08.04.1879
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.08.1880
Сын: Щербатов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Щербатов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
10.09.1881
Сын: Щербатов-Строганов (Шербатов) Александр Александрович
Отец ребёнка: Щербатов Александр Григорьевич
Васильевское, Горбовская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
?.11.1889
Дочь: Щербатова Елена Александровна
Отец ребёнка: Щербатов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
10.03.1898
Сын: Щербатов Георгий Александрович
Отец ребёнка: Щербатов Александр Григорьевич
Смерть
13.07.1944