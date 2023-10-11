Строганов Павел Александрович 20.08.1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Строганов Павел Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 20.08.1847, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 15.12.1847, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Строганов Александр Сергеевич06.12.1818 г.р.
Мать
Строганова (Васильчикова) Татьяна Дмитриевна19.03.1823 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1847

Отец: Строганов Александр Сергеевич

Мать: Строганова (Васильчикова) Татьяна Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
15.12.1847
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

похороны: Лазаревская церквовь, Александро-Невская лавра, Санкт-Петербург, Россия

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