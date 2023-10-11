Строганов Павел Александрович
мужской, родился 20.08.1847, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 15.12.1847, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецСтроганов Александр Сергеевич06.12.1818 г.р.
МатьСтроганова (Васильчикова) Татьяна Дмитриевна19.03.1823 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1847
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
15.12.1847
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург