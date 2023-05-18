Стефанов Аверкий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефанов Аверкий

Стефанов Аверкий

Место рождения

Колошино, Роднинская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.09.1809

Дочь: Аверкиева Анна

Мать ребёнка: Федорова Акилина

Рождение
1862

Отец: Захаров Стефан

Мать: Кирилова Иринья

Колошино, Роднинская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1882

Сын: Аверкиев Яков

Мать ребёнка: Федорова Акилина

Колошино, Роднинская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
02.11.1884

Дочь: Аверьянова Матрона Аверкиева

Мать ребёнка: Федорова Акилина

Колошино, Роднинская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1887

Сын: Аверкиев Максим

Мать ребёнка: Федорова Акилина

Рождение ребёнка
10.01.1892

Сын: Аверкиев Михей

Мать ребёнка: Федорова Акилина

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Аверкиева Наталья

Мать ребёнка: Федорова Акилина

Рождение ребёнка
24.06.1988

Дочь: Аверкиева Анна

Мать ребёнка: Федорова Акилина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Акилина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close