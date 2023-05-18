Стефанов Аверкий
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.09.1809
Дочь: Аверкиева Анна
Мать ребёнка: Федорова Акилина
Рождение
1862
Отец: Захаров Стефан
Мать: Кирилова Иринья
Рождение ребёнка
08.10.1882
Сын: Аверкиев Яков
Мать ребёнка: Федорова Акилина
Рождение ребёнка
02.11.1884
Дочь: Аверьянова Матрона Аверкиева
Мать ребёнка: Федорова Акилина
Рождение ребёнка
1887
Сын: Аверкиев Максим
Мать ребёнка: Федорова Акилина
Рождение ребёнка
10.01.1892
Сын: Аверкиев Михей
Мать ребёнка: Федорова Акилина
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Аверкиева Наталья
Мать ребёнка: Федорова Акилина
Рождение ребёнка
24.06.1988
Дочь: Аверкиева Анна
Мать ребёнка: Федорова Акилина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федорова Акилина
Смерть
Неизвестно