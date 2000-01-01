Аверкиева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАверкиева Анна

Аверкиева Анна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1988

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1988

Отец: Стефанов Аверкий

Мать: Федорова Акилина

Смерть
1988
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close