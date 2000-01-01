Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Аверкиева Анна
Аверкиева Анна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.06.1988
Дата смерти
1988
Пол
Женский
Отец
Стефанов Аверкий
1862 г.р.
Мать
Федорова Акилина
1862 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЗ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1988
Отец:
Стефанов Аверкий
Мать:
Федорова Акилина
Смерть
1988
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия