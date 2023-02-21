Захаров Стефан
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1836
Дата смерти1886
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1836
Отец: Кондратов Захарий
Мать: Андреева Марфа
Рождение ребёнка
1862
Сын: Стефанов Аверкий
Мать ребёнка: Кирилова Иринья
Рождение ребёнка
1863
Сын: Стефанов Иосиф
Мать ребёнка: Кирилова Иринья
Рождение ребёнка
1870
Сын: Стефанов Кирилл
Мать ребёнка: Кирилова Иринья
Рождение ребёнка
1873
Сын: Стефанов Семен
Мать ребёнка: Кирилова Иринья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стефанов Михаил
Мать ребёнка: Кирилова Иринья
Смерть
1886
от чахотки