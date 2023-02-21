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Захаров Стефан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1836

Дата смерти

1886

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1836

Отец: Кондратов Захарий

Мать: Андреева Марфа

Рождение ребёнка
1862

Сын: Стефанов Аверкий

Мать ребёнка: Кирилова Иринья

Рождение ребёнка
1863

Сын: Стефанов Иосиф

Мать ребёнка: Кирилова Иринья

Рождение ребёнка
1870

Сын: Стефанов Кирилл

Мать ребёнка: Кирилова Иринья

Рождение ребёнка
1873

Сын: Стефанов Семен

Мать ребёнка: Кирилова Иринья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирилова Иринья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирилова Иринья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стефанов Михаил

Мать ребёнка: Кирилова Иринья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирилова Иринья

Смерть
1886
от чахотки
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