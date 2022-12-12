Кирилова Иринья
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Михайлов Кирилл
Мать: Борисова Ефросинья
Рождение ребёнка
1862
Сын: Стефанов Аверкий
Отец ребёнка: Захаров Стефан
Рождение ребёнка
1863
Сын: Стефанов Иосиф
Отец ребёнка: Захаров Стефан
Рождение ребёнка
1870
Сын: Стефанов Кирилл
Отец ребёнка: Захаров Стефан
Рождение ребёнка
1873
Сын: Стефанов Семен
Отец ребёнка: Захаров Стефан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стефанов Михаил
Отец ребёнка: Захаров Стефан
Смерть
Неизвестно