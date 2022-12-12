Кирилова Иринья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирилова Иринья

Кирилова Иринья

avatar

Место рождения

Колесово, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Михайлов Кирилл

Мать: Борисова Ефросинья

Колесово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Стефанов Аверкий

Отец ребёнка: Захаров Стефан

Колошино, Роднинская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1863

Сын: Стефанов Иосиф

Отец ребёнка: Захаров Стефан

Колошино, Роднинская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1870

Сын: Стефанов Кирилл

Отец ребёнка: Захаров Стефан

Колошино, Роднинская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1873

Сын: Стефанов Семен

Отец ребёнка: Захаров Стефан

Колошино, Роднинская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Стефан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Стефан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стефанов Михаил

Отец ребёнка: Захаров Стефан

Колошино, Роднинская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Стефан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close