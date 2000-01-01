Аверкиев Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверкиев Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1887

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Стефанов Аверкий

Мать: Федорова Акилина

Смерть
1887
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