Бондаренко (Кофтун) Ксения Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко (Кофтун) Ксения Константиновна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1903

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Кофтун Константин

Мать: Кофтун Ольга

Россия
Рождение ребёнка
22.04.1922

Сын: Бондаренко Георгий Савельевич

Отец ребёнка: Бондаренко Савелий Илларионович

Рождение ребёнка
12.10.1923

Дочь: Шестопалова Мария Савельевна

Отец ребёнка: Бондаренко Савелий Илларионович

Рождение ребёнка
01.03.1926

Дочь: Разумец Антонина Савельевна

Отец ребёнка: Бондаренко Савелий Илларионович

г. Моздок
Рождение ребёнка
1927

Сын: Бондаренко Николай Савельевич

Отец ребёнка: Бондаренко Савелий Илларионович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Галушкова Раиса Савельевна

Отец ребёнка: Бондаренко Савелий Илларионович

Рождение ребёнка
18.12.1937

Сын: Бондаренко Анатолий Савельевич

Отец ребёнка: Бондаренко Савелий Илларионович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Бондаренко Александр Савельевич

Отец ребёнка: Бондаренко Савелий Илларионович

Россия
Рождение ребёнка
10.01.1944

Дочь: Стрелец Валентина Савельевна

Отец ребёнка: Бондаренко Савелий Илларионович

Смерть
1985
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