Бондаренко (Кофтун) Ксения Константиновна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1903
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Кофтун Константин
Мать: Кофтун Ольга
Россия
Рождение ребёнка
22.04.1922
Сын: Бондаренко Георгий Савельевич
Отец ребёнка: Бондаренко Савелий Илларионович
Рождение ребёнка
12.10.1923
Дочь: Шестопалова Мария Савельевна
Отец ребёнка: Бондаренко Савелий Илларионович
Рождение ребёнка
01.03.1926
Дочь: Разумец Антонина Савельевна
Отец ребёнка: Бондаренко Савелий Илларионович
г. Моздок
Рождение ребёнка
1927
Сын: Бондаренко Николай Савельевич
Отец ребёнка: Бондаренко Савелий Илларионович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Галушкова Раиса Савельевна
Отец ребёнка: Бондаренко Савелий Илларионович
Рождение ребёнка
18.12.1937
Сын: Бондаренко Анатолий Савельевич
Отец ребёнка: Бондаренко Савелий Илларионович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Бондаренко Александр Савельевич
Отец ребёнка: Бондаренко Савелий Илларионович
Россия
Рождение ребёнка
10.01.1944
Дочь: Стрелец Валентина Савельевна
Отец ребёнка: Бондаренко Савелий Илларионович
Смерть
1985