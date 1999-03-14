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Бондаренко Георгий Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1922

Дата смерти

14.03.1999

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1922

Отец: Бондаренко Савелий Илларионович

Мать: Бондаренко Ксения Константиновна

Рождение ребёнка
31.07.1951

Сын: Бондаренко Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Бондаренко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
04.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондаренко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
13.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондаренко Мария Ивановна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондаренко Мария Ивановна

Смерть
14.03.1999
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