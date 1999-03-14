Бондаренко Георгий Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1922
Дата смерти14.03.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1922
Рождение ребёнка
31.07.1951
Сын: Бондаренко Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Бондаренко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
04.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондаренко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
13.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондаренко Мария Ивановна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.03.1999