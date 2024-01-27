Бондаренко (Козлова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко (Козлова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Козлов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1951

Сын: Бондаренко Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Бондаренко Георгий Савельевич

Рождение ребёнка
04.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондаренко Георгий Савельевич

Рождение ребёнка
13.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондаренко Георгий Савельевич

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Георгий Савельевич

Смерть
2008
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