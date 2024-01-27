Бондаренко (Козлова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Козлов Иван
Рождение ребёнка
31.07.1951
Сын: Бондаренко Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Бондаренко Георгий Савельевич
Рождение ребёнка
04.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондаренко Георгий Савельевич
Рождение ребёнка
13.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондаренко Георгий Савельевич
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2008