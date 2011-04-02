Стрелец (Бондаренко) Валентина Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрелец (Бондаренко) Валентина Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1944

Дата смерти

02.04.2011

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Около 1962 г.р.
1965 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1944

Отец: Бондаренко Савелий Илларионович

Мать: Бондаренко Ксения Константиновна

Рождение ребёнка
Около ?.10.1962

Сын: Стрелец Александр

Отец ребёнка: Стрелец Владимир Михайлович

Россия
Рождение ребёнка
18.04.1965

Сын: Стрелец Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Стрелец Владимир Михайлович

Росси, г.Сочи
Рождение ребёнка
19.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрелец Владимир Михайлович

Россия Город Сочи
Рождение ребёнка
19.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрелец Владимир Михайлович

Смерть
02.04.2011
Росси, г.Сочи
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