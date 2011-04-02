Стрелец (Бондаренко) Валентина Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1944
Дата смерти02.04.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1944
Рождение ребёнка
Около ?.10.1962
Сын: Стрелец Александр
Отец ребёнка: Стрелец Владимир Михайлович
Россия
Рождение ребёнка
18.04.1965
Сын: Стрелец Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Стрелец Владимир Михайлович
Росси, г.Сочи
Рождение ребёнка
19.01.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стрелец Владимир Михайлович
Россия Город Сочи
Рождение ребёнка
19.01.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стрелец Владимир Михайлович
Смерть
02.04.2011
Росси, г.Сочи