Стрелец Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрелец Владимир Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1915 г.р.

Дети

Около 1962 г.р.
1965 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: ?

Мать: Стрелец Анна

Рождение ребёнка
Около ?.10.1962

Сын: Стрелец Александр

Мать ребёнка: Стрелец Валентина Савельевна

Россия
Рождение ребёнка
18.04.1965

Сын: Стрелец Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Стрелец Валентина Савельевна

Росси, г.Сочи
Рождение ребёнка
19.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стрелец Валентина Савельевна

Россия Город Сочи
Рождение ребёнка
19.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стрелец Валентина Савельевна

Смерть
1998
Росси, г.Сочи
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