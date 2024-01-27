Стрелец Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: ?
Мать: Стрелец Анна
Рождение ребёнка
Около ?.10.1962
Сын: Стрелец Александр
Мать ребёнка: Стрелец Валентина Савельевна
Россия
Рождение ребёнка
18.04.1965
Сын: Стрелец Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Стрелец Валентина Савельевна
Росси, г.Сочи
Рождение ребёнка
19.01.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стрелец Валентина Савельевна
Россия Город Сочи
Рождение ребёнка
19.01.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стрелец Валентина Савельевна
Смерть
1998
Росси, г.Сочи