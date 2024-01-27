Стрелец Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрелец Алексей Владимирович

Место рождения

Росси, г.Сочи

Дата рождения

18.04.1965

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1944 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1993 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1965

Отец: Стрелец Владимир Михайлович

Мать: Стрелец Валентина Савельевна

Росси, г.Сочи
Рождение ребёнка
14.09.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия сочи
Рождение ребёнка
1993

Сын: Стрелец Антон

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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