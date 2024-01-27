Стрелец Алексей Владимирович
Место рожденияРосси, г.Сочи
Дата рождения18.04.1965
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1965
Росси, г.Сочи
Рождение ребёнка
14.09.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия сочи
Рождение ребёнка
1993
Сын: Стрелец Антон
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно