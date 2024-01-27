Галушкова (Бондаренко) Раиса Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галушкова (Бондаренко) Раиса Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Бондаренко Савелий Илларионович

Мать: Бондаренко Ксения Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галушков Александр

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галушков Александр

Смерть
1991
Росси, г.Сочи
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