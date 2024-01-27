Галушкова (Бондаренко) Раиса Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
Около 1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галушков Александр
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галушков Александр
Смерть
1991
Росси, г.Сочи