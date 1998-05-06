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Бондаренко Александр Савельевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

1939

Дата смерти

06.05.1998

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

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Дети

1965 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Бондаренко Савелий Илларионович

Мать: Бондаренко Ксения Константиновна

Россия
Рождение ребёнка
07.09.1965

Дочь: Березнева Нелля Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.05.1998
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