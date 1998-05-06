Бондаренко Александр Савельевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения1939
Дата смерти06.05.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Россия
Рождение ребёнка
07.09.1965
Дочь: Березнева Нелля Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.05.1998