Березнева (Бондаренко) Нелля Александровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения07.09.1965
Дата смерти01.07.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1965
Отец: Бондаренко Александр Савельевич
Мать: скрыто настройками приватности
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
01.07.1988
Похороны
Неизвестно
Россия Моздок