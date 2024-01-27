Березнева (Бондаренко) Нелля Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерезнева (Бондаренко) Нелля Александровна

Березнева (Бондаренко) Нелля Александровна

Место рождения

Россия

Дата рождения

07.09.1965

Дата смерти

01.07.1988

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1965

Отец: Бондаренко Александр Савельевич

Мать: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Россия моздок
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
01.07.1988
Похороны
Неизвестно
Россия Моздок
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close