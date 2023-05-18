Хазов Леонтий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения17.08.1906 ст.
Дата смерти19.01.1938
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1906 ст.
Отец: Хазов Яков Леонтьевич
Мать: Хазова Клавдия Андреевна
Восприемники: астраханский мещанин Александр Яковлев Гундарев и села Дуденева крестьянина Леонтия Васильева Хазова дочь Екатерина.
Арест
06.10.1937
Работа или профессия
1937
счетовод Новопортовского рыбозавода
Осуждение
03.01.1938
Омск, город Омск, Омская область
приговорён тройской Омского УНКВД к высшей мере наказания
Смерть
19.01.1938
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
расстрелян
Реабилитация осужденного
13.07.1957
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
постановление Тюменского областного суда