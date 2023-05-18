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Хазов Леонтий Яковлевич

Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

17.08.1906 ст.

Дата смерти

19.01.1938

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Около 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1906 ст.

Отец: Хазов Яков Леонтьевич

Мать: Хазова Клавдия Андреевна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: астраханский мещанин Александр Яковлев Гундарев и села Дуденева крестьянина Леонтия Васильева Хазова дочь Екатерина.
Арест
06.10.1937
Новый Порт, Ямальский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Работа или профессия
1937
Новый Порт, Ямальский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
счетовод Новопортовского рыбозавода
Осуждение
03.01.1938
Омск, город Омск, Омская область
приговорён тройской Омского УНКВД к высшей мере наказания
Смерть
19.01.1938
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
расстрелян
Реабилитация осужденного
13.07.1957
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
постановление Тюменского областного суда
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