Хазова (Середенкова) Клавдия Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиМежду 1913 и 1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.07.1900 ст.
Поручители: по жениху – потомственный дворянин, кандидат коммерции Константин Афанасьев Петров и села Каралата крестьянин Василий Алексеев Иванов; по невесте – крестьяне села Каралата Феодор Степанов ... Показать все
Рождение ребёнка
17.08.1906 ст.
Отец ребёнка: Хазов Яков Леонтьевич
Восприемники: астраханский мещанин Александр Яковлев Гундарев и села Дуденева крестьянина Леонтия Васильева Хазова дочь Екатерина.
Рождение ребёнка
12.11.1910 ст.
Отец ребёнка: Хазов Яков Леонтьевич
Восприемники: астраханский мещанин Михаил Яковлев Гундарин и красноярского мещанина Андрея Васильева Середенкова дочь Анастасия.
Смерть
Между 1913 и 1919