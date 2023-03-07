Хазова (Середенкова) Клавдия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хазова (Середенкова) Клавдия Андреевна

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Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Между 1913 и 1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
26.07.1900 ст.

Муж: Хазов Яков Леонтьевич

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху – потомственный дворянин, кандидат коммерции Константин Афанасьев Петров и села Каралата крестьянин Василий Алексеев Иванов; по невесте – крестьяне села Каралата Феодор Степанов ... Показать все
Рождение ребёнка
17.08.1906 ст.

Сын: Хазов Леонтий Яковлевич

Отец ребёнка: Хазов Яков Леонтьевич

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: астраханский мещанин Александр Яковлев Гундарев и села Дуденева крестьянина Леонтия Васильева Хазова дочь Екатерина.
Рождение ребёнка
12.11.1910 ст.

Сын: Хазов Анатолий Яковлевич

Отец ребёнка: Хазов Яков Леонтьевич

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: астраханский мещанин Михаил Яковлев Гундарин и красноярского мещанина Андрея Васильева Середенкова дочь Анастасия.
Смерть
Между 1913 и 1919
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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