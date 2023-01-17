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Хазов Яков Леонтьевич

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Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

30.06.1877 ст.

Дата смерти

19.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1877 ст.

Отец: Хазов Леонтий Васильевич

Мать: Хазова Александра Тихоновна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: астраханский мещанин Михаил Иванов Захаров и астраханская мещанка девица Вера Тихонова Кузнецова.
Бракосочетание
26.07.1900 ст.

Жена: Хазова Клавдия Андреевна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху – потомственный дворянин, кандидат коммерции Константин Афанасьев Петров и села Каралата крестьянин Василий Алексеев Иванов; по невесте – крестьяне села Каралата Феодор Степанов ... Показать все
Рождение ребёнка
17.08.1906 ст.

Сын: Хазов Леонтий Яковлевич

Мать ребёнка: Хазова Клавдия Андреевна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: астраханский мещанин Александр Яковлев Гундарев и села Дуденева крестьянина Леонтия Васильева Хазова дочь Екатерина.
Рождение ребёнка
12.11.1910 ст.

Сын: Хазов Анатолий Яковлевич

Мать ребёнка: Хазова Клавдия Андреевна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: астраханский мещанин Михаил Яковлев Гундарин и красноярского мещанина Андрея Васильева Середенкова дочь Анастасия.
Арест
28.04.1919
Осыпной Бугор, Приволжский муниципальный район, Астраханская область
Осуждение
11.05.1919
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
обвинён в контрреволюции Особым отделом при Реввоенсовете XI Армии
Бракосочетание
14.09.1920 ст.

Жена: Хазова Клавдия Михайловна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху ─ граждане села Каралата Аркадий Преображенский и Андрей Ганцев; по невесте ─ таковые же граждане Павел Зуев и [псаломщик] Григорий Владимиров.
Рождение ребёнка
01.12.1922 ст.

Сын: Хазов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Хазова Клавдия Михайловна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: гражданин села Каралат Иван Леонтьевич Сметанин и того же села гражданка девица Таисия Михайловна Федурова.
Рождение ребёнка
27.11.1924

Сын: Хазов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Хазова Клавдия Михайловна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: граждане села Каралата Дмитрий Михайлович Фидуров и девица Таисия Александровна Казакова.
Арест
06.10.1937
Новый Порт, Ямальский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Работа или профессия
1937
Новый Порт, Ямальский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
руководитель лова Новопортовского рыбозавода
Осуждение
03.01.1938
Омск, город Омск, Омская область
приговорён тройкой Омского УНКВД к высшей мере наказания
Смерть
19.01.1938
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Реабилитация осужденного
13.07.1957
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
постановление Томского областного суда
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