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Жариков Елизар Парамонович

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

24.12.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Жариков Парамон Петрович

Мать: ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Елизаров Александр Елизарович

Мать ребёнка: Жарикова Васса Григорьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Елизаров Климентий Елизарович

Мать ребёнка: Жарикова Васса Григорьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Иванова Елизавета Жарикова

Мать ребёнка: Жарикова Васса Григорьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Елизаров Иван Елизарович

Мать ребёнка: Жарикова Васса Григорьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Елизаров Хрисанф Елизарович

Мать ребёнка: Жарикова Васса Григорьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жарикова Васса Григорьевна

Смерть
24.12.1880
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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