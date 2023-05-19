Жариков Елизар Парамонович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти24.12.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Жариков Парамон Петрович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1823
Сын: Елизаров Александр Елизарович
Мать ребёнка: Жарикова Васса Григорьевна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Елизаров Климентий Елизарович
Мать ребёнка: Жарикова Васса Григорьевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Иванова Елизавета Жарикова
Мать ребёнка: Жарикова Васса Григорьевна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Жарикова Васса Григорьевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Елизаров Хрисанф Елизарович
Мать ребёнка: Жарикова Васса Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.1880