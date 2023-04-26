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Жарикова Васса Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

01.09.1872

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Елизаров Александр Елизарович

Отец ребёнка: Жариков Елизар Парамонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Елизаров Климентий Елизарович

Отец ребёнка: Жариков Елизар Парамонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Иванова Елизавета Жарикова

Отец ребёнка: Жариков Елизар Парамонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Елизаров Иван Елизарович

Отец ребёнка: Жариков Елизар Парамонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Елизаров Хрисанф Елизарович

Отец ребёнка: Жариков Елизар Парамонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жариков Елизар Парамонович

Смерть
01.09.1872
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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