Жарикова Васса Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти01.09.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823
Сын: Елизаров Александр Елизарович
Отец ребёнка: Жариков Елизар Парамонович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Елизаров Климентий Елизарович
Отец ребёнка: Жариков Елизар Парамонович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Иванова Елизавета Жарикова
Отец ребёнка: Жариков Елизар Парамонович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Жариков Елизар Парамонович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Елизаров Хрисанф Елизарович
Отец ребёнка: Жариков Елизар Парамонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.09.1872