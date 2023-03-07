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Елизаров Хрисанф Елизарович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Жариков Елизар Парамонович

Мать: Жарикова Васса Григорьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.01.1863

Жена: Елизарова Елизавета Семеновна

Рождение ребёнка
03.03.1870

Сын: Елизаров Феофан Хрисанфович

Мать ребёнка: Елизарова Елизавета Семеновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.07.1872

Сын: Елизаров Илья Хрисанфович

Мать ребёнка: Елизарова Елизавета Семеновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1874

Дочь: Варвара Хрисанфовна

Мать ребёнка: Елизарова Елизавета Семеновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.07.1877

Дочь: Прохорова Мария Елизарова

Мать ребёнка: Елизарова Елизавета Семеновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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