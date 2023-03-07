Елизаров Хрисанф Елизарович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
07.01.1863
Рождение ребёнка
03.03.1870
Сын: Елизаров Феофан Хрисанфович
Мать ребёнка: Елизарова Елизавета Семеновна
Рождение ребёнка
10.07.1872
Сын: Елизаров Илья Хрисанфович
Мать ребёнка: Елизарова Елизавета Семеновна
Рождение ребёнка
01.12.1874
Дочь: Варвара Хрисанфовна
Мать ребёнка: Елизарова Елизавета Семеновна
Рождение ребёнка
22.07.1877
Дочь: Прохорова Мария Елизарова
Мать ребёнка: Елизарова Елизавета Семеновна
Смерть
Неизвестно