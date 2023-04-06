Прохорова Мария Елизарова
Место рождения
Дата рождения22.07.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1877
Бракосочетание
28.?.1898
Рождение ребёнка
01.03.1899
Дочь: Евдокия Фадеевна
Отец ребёнка: Прохоров Фаддей Яковлевич
Рождение ребёнка
07.03.1903
Сын: Прохоров Алексей Фадеевич
Отец ребёнка: Прохоров Фаддей Яковлевич
Рождение ребёнка
01.02.1906
Дочь: Анна Фадеевна
Отец ребёнка: Прохоров Фаддей Яковлевич
Рождение ребёнка
03.08.1908
Дочь: Наталья Фадеевна
Отец ребёнка: Прохоров Фаддей Яковлевич
Рождение ребёнка
03.08.1908
Дочь: Евдокия Фадеевна
Отец ребёнка: Прохоров Фаддей Яковлевич
Рождение ребёнка
27.06.1910
Отец ребёнка: Прохоров Фаддей Яковлевич
Рождение ребёнка
16.06.1913
Дочь: Агриппина Фадеевна
Отец ребёнка: Прохоров Фаддей Яковлевич
Рождение ребёнка
03.07.1914
Отец ребёнка: Прохоров Фаддей Яковлевич
Смерть
Неизвестно