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Прохорова Мария Елизарова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

22.07.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1877

Отец: Елизаров Хрисанф Елизарович

Мать: Елизарова Елизавета Семеновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.?.1898

Муж: Прохоров Фаддей Яковлевич

Рождение ребёнка
01.03.1899

Дочь: Евдокия Фадеевна

Отец ребёнка: Прохоров Фаддей Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.03.1903

Сын: Прохоров Алексей Фадеевич

Отец ребёнка: Прохоров Фаддей Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1906

Дочь: Анна Фадеевна

Отец ребёнка: Прохоров Фаддей Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.08.1908

Дочь: Наталья Фадеевна

Отец ребёнка: Прохоров Фаддей Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.08.1908

Дочь: Евдокия Фадеевна

Отец ребёнка: Прохоров Фаддей Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.06.1910

Сын: Прохоров Павел Фадеевич

Отец ребёнка: Прохоров Фаддей Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.06.1913

Дочь: Агриппина Фадеевна

Отец ребёнка: Прохоров Фаддей Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.07.1914

Сын: Прохоров Павел Фадеевич

Отец ребёнка: Прохоров Фаддей Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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