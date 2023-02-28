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Прохоров Фаддей Яковлевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

14.08.1876

Дата смерти

14.08.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1876

Отец: Прохоров (казенный) Яков Степанович

Мать: Прохорова Евлампия Николаевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.?.1898

Жена: Прохорова Мария Елизарова

Рождение ребёнка
01.03.1899

Дочь: Евдокия Фадеевна

Мать ребёнка: Прохорова Мария Елизарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.03.1903

Сын: Прохоров Алексей Фадеевич

Мать ребёнка: Прохорова Мария Елизарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1906

Дочь: Анна Фадеевна

Мать ребёнка: Прохорова Мария Елизарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.08.1908

Дочь: Наталья Фадеевна

Мать ребёнка: Прохорова Мария Елизарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.08.1908

Дочь: Евдокия Фадеевна

Мать ребёнка: Прохорова Мария Елизарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.06.1910

Сын: Прохоров Павел Фадеевич

Мать ребёнка: Прохорова Мария Елизарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.06.1913

Дочь: Агриппина Фадеевна

Мать ребёнка: Прохорова Мария Елизарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.07.1914

Сын: Прохоров Павел Фадеевич

Мать ребёнка: Прохорова Мария Елизарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
14.08.1919
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