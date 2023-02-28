Прохоров Фаддей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения14.08.1876
Дата смерти14.08.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1876
Бракосочетание
28.?.1898
Рождение ребёнка
01.03.1899
Дочь: Евдокия Фадеевна
Мать ребёнка: Прохорова Мария Елизарова
Рождение ребёнка
07.03.1903
Сын: Прохоров Алексей Фадеевич
Мать ребёнка: Прохорова Мария Елизарова
Рождение ребёнка
01.02.1906
Дочь: Анна Фадеевна
Мать ребёнка: Прохорова Мария Елизарова
Рождение ребёнка
03.08.1908
Дочь: Наталья Фадеевна
Мать ребёнка: Прохорова Мария Елизарова
Рождение ребёнка
03.08.1908
Дочь: Евдокия Фадеевна
Мать ребёнка: Прохорова Мария Елизарова
Рождение ребёнка
27.06.1910
Мать ребёнка: Прохорова Мария Елизарова
Рождение ребёнка
16.06.1913
Дочь: Агриппина Фадеевна
Мать ребёнка: Прохорова Мария Елизарова
Рождение ребёнка
03.07.1914
Мать ребёнка: Прохорова Мария Елизарова
Смерть
14.08.1919