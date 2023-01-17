Прохорова Евлампия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти14.06.1905
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Николай Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1864
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Севастьянова Евлампия Прохорова
Отец ребёнка: Прохоров (казенный) Яков Степанович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Романова Матрена Яковлевна
Отец ребёнка: Прохоров (казенный) Яков Степанович
Рождение ребёнка
26.03.1871
Отец ребёнка: Прохоров (казенный) Яков Степанович
Рождение ребёнка
14.08.1876
Сын: Прохоров Фаддей Яковлевич
Отец ребёнка: Прохоров (казенный) Яков Степанович
Рождение ребёнка
26.03.1879
Отец ребёнка: Прохоров (казенный) Яков Степанович
Смерть
14.06.1905