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Прохорова Евлампия Николаевна

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Место рождения

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1844

Дата смерти

14.06.1905

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Николай Иванович

Мать: не указана

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
06.11.1864

Муж: Прохоров (казенный) Яков Степанович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Севастьянова Евлампия Прохорова

Отец ребёнка: Прохоров (казенный) Яков Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Романова Матрена Яковлевна

Отец ребёнка: Прохоров (казенный) Яков Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.03.1871

Сын: Прохоров Ефим Яковлевич

Отец ребёнка: Прохоров (казенный) Яков Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.08.1876

Сын: Прохоров Фаддей Яковлевич

Отец ребёнка: Прохоров (казенный) Яков Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.03.1879

Сын: Прохоров Тит Яковлевич

Отец ребёнка: Прохоров (казенный) Яков Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
14.06.1905
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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