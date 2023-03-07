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Романова Матрена Яковлевна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Прохоров (казенный) Яков Степанович

Мать: Прохорова Евлампия Николаевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.10.1887

Муж: Романов Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
29.10.1888

Сын: Романов Кузьма Федорович

Отец ребёнка: Романов Федор Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.08.1890

Сын: Романов Пмв Петр Федорович

Отец ребёнка: Романов Федор Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.07.1894

Дочь: Боброва (аксенова) Ольга Романова

Отец ребёнка: Романов Федор Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.11.1897

Сын: Романов Николай Федорович

Отец ребёнка: Романов Федор Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.10.1899

Сын: Романов Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Романов Федор Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.12.1900

Сын: Романов Василий Федорович

Отец ребёнка: Романов Федор Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.08.1906

Дочь: Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Романов Федор Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.03.1908

Сын: Романов Александр Федорович

Отец ребёнка: Романов Федор Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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