Романова Матрена Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
30.10.1887
Рождение ребёнка
29.10.1888
Отец ребёнка: Романов Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
17.08.1890
Сын: Романов Пмв Петр Федорович
Отец ребёнка: Романов Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
09.07.1894
Дочь: Боброва (аксенова) Ольга Романова
Отец ребёнка: Романов Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
23.11.1897
Сын: Романов Николай Федорович
Отец ребёнка: Романов Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
22.10.1899
Сын: Романов Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Романов Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
28.12.1900
Сын: Романов Василий Федорович
Отец ребёнка: Романов Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
25.08.1906
Дочь: Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Романов Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
14.03.1908
Сын: Романов Александр Федорович
Отец ребёнка: Романов Федор Кузьмич
Смерть
Неизвестно