Романов Кузьма Федорович
Место рождения
Дата рождения29.10.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1888
Отец: Романов Федор Кузьмич
Бракосочетание
29.10.1906
Жена: Романова Мария Куликова
Рождение ребёнка
22.11.1907
Дочь: Варвара Кузьминична
Мать ребёнка: Романова Мария Куликова
Рождение ребёнка
01.05.1909
Дочь: Ирина Кузьминична
Мать ребёнка: Романова Мария Куликова
Рождение ребёнка
10.12.1914
Мать ребёнка: Романова Мария Куликова
Рождение ребёнка
10.12.1914
Сын: Романов Александр Кузьмич
Мать ребёнка: Романова Мария Куликова
Рождение ребёнка
25.06.1918
Дочь: Татьяна Кузьминична
Мать ребёнка: Романова Мария Куликова
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Романова Мария Куликова
Смерть
Неизвестно