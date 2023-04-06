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Романов Кузьма Федорович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

29.10.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1888

Отец: Романов Федор Кузьмич

Мать: Романова Матрена Яковлевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.10.1906

Жена: Романова Мария Куликова

Рождение ребёнка
22.11.1907

Дочь: Варвара Кузьминична

Мать ребёнка: Романова Мария Куликова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1909

Дочь: Ирина Кузьминична

Мать ребёнка: Романова Мария Куликова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.12.1914

Сын: Романов Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Романова Мария Куликова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.12.1914

Сын: Романов Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Романова Мария Куликова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.06.1918

Дочь: Татьяна Кузьминична

Мать ребёнка: Романова Мария Куликова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Романов Вов Егор Кузьмич

Мать ребёнка: Романова Мария Куликова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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