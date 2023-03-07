Прохоров Ефим Яковлевич
Место рождения
Дата рождения26.03.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1871
Бракосочетание
11.?.1894
Жена: Прохорова Агафья Егорова
Рождение ребёнка
08.03.1896
Дочь: Дарья Ефимовна
Мать ребёнка: Прохорова Агафья Егорова
Бракосочетание
31.10.1899
Рождение ребёнка
14.09.1900
Сын: Прохоров Дмитрий Ефимович
Мать ребёнка: Прохорова Феодосия Тимофеевна
Рождение ребёнка
09.05.1902
Дочь: Вилкова Ирина Прохорова
Мать ребёнка: Прохорова Феодосия Тимофеевна
Рождение ребёнка
17.06.1904
Мать ребёнка: Прохорова Феодосия Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.12.1906
Дочь: Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Прохорова Феодосия Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.10.1909
Дочь: Пелагея Ефимовна
Мать ребёнка: Прохорова Феодосия Тимофеевна
Рождение ребёнка
06.12.1911
Мать ребёнка: Прохорова Феодосия Тимофеевна
Рождение ребёнка
18.04.1914
Мать ребёнка: Прохорова Феодосия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно