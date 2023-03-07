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Прохоров Ефим Яковлевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

26.03.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1871

Отец: Прохоров (казенный) Яков Степанович

Мать: Прохорова Евлампия Николаевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.?.1894

Жена: Прохорова Агафья Егорова

Рождение ребёнка
08.03.1896

Дочь: Дарья Ефимовна

Мать ребёнка: Прохорова Агафья Егорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.10.1899

Жена: Прохорова Феодосия Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.09.1900

Сын: Прохоров Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: Прохорова Феодосия Тимофеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.05.1902

Дочь: Вилкова Ирина Прохорова

Мать ребёнка: Прохорова Феодосия Тимофеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.06.1904

Сын: Прохоров Иван Ефимович

Мать ребёнка: Прохорова Феодосия Тимофеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1906

Дочь: Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Прохорова Феодосия Тимофеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.10.1909

Дочь: Пелагея Ефимовна

Мать ребёнка: Прохорова Феодосия Тимофеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.12.1911

Сын: Прохоров Потап Ефимович

Мать ребёнка: Прохорова Феодосия Тимофеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.04.1914

Сын: Прохоров Федор Ефимович

Мать ребёнка: Прохорова Феодосия Тимофеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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