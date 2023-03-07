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Елизаров Иван Елизарович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

28.04.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Жариков Елизар Парамонович

Мать: Жарикова Васса Григорьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.02.1854

Жена: Елизарова Феодосия Матвеевна

Рождение ребёнка
26.05.1872

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Елизарова Феодосия Матвеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.07.1873

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Елизарова Феодосия Матвеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.02.1876

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Елизарова Феодосия Матвеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.06.1879

Дочь: Февронья Ивановна

Мать ребёнка: Елизарова Феодосия Матвеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.?.1896

Жена: Елизарова Евдокия Иосифовна

Смерть
28.04.1913
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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