Елизаров Иван Елизарович
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти28.04.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Бракосочетание
12.02.1854
Рождение ребёнка
26.05.1872
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Елизарова Феодосия Матвеевна
Рождение ребёнка
25.07.1873
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Елизарова Феодосия Матвеевна
Рождение ребёнка
02.02.1876
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Елизарова Феодосия Матвеевна
Рождение ребёнка
27.06.1879
Дочь: Февронья Ивановна
Мать ребёнка: Елизарова Феодосия Матвеевна
Бракосочетание
17.?.1896
Смерть
28.04.1913