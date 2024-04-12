Жариков Парамон Петрович
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти1821
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Рождение ребёнка
1794
Сын: Жариков (рекрут С 1813) Тимофей Парамонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1800
Сын: Жариков Елизар Парамонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Васса Парамоновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1808
Сын: Жариков Василий Парамонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Пелагея Парамоновна
Мать ребёнка: ?
Смерть
1821