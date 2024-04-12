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Жариков Парамон Петрович

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Жариков (рекрут С 1813) Тимофей Парамонович

Мать ребёнка: ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Жариков Елизар Парамонович

Мать ребёнка: ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Васса Парамоновна

Мать ребёнка: ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Жариков Василий Парамонович

Мать ребёнка: ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Пелагея Парамоновна

Мать ребёнка: ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1821
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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