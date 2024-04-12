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Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Рождение ребёнка
1794
Сын: Жариков (рекрут С 1813) Тимофей Парамонович
Отец ребёнка: Жариков Парамон Петрович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Жариков Елизар Парамонович
Отец ребёнка: Жариков Парамон Петрович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Васса Парамоновна
Отец ребёнка: Жариков Парамон Петрович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Жариков Василий Парамонович
Отец ребёнка: Жариков Парамон Петрович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Пелагея Парамоновна
Отец ребёнка: Жариков Парамон Петрович
Смерть
Неизвестно