Рыбаков Валерий Геннадиевич
Место рождения
Дата рождения10.05.1954
Дата смерти01.05.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1954
Рождение ребёнка
04.07.1979
Дочь: Поповнина Наталья Валериевна
Мать ребёнка: Рыбакова Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
29.04.1984
Дочь: Солнышкина Ольга Валериевна
Мать ребёнка: Рыбакова Ирина Сергеевна
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыбакова Ирина Сергеевна
Смерть
01.05.2020
Жилино, Ногинский район, Московская область
Похороны
05.05.2020
с. Мамонтово, Богородский ГО, Московская обл., Москва и МО