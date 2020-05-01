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Рыбаков Валерий Геннадиевич

Место рождения

Ногинск, Богородский, Московская область

Дата рождения

10.05.1954

Дата смерти

01.05.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1954

Отец: Рыбаков Геннадий Михайлович

Мать: Рыбакова Екатерина Васильевна

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
04.07.1979

Дочь: Поповнина Наталья Валериевна

Мать ребёнка: Рыбакова Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
29.04.1984

Дочь: Солнышкина Ольга Валериевна

Мать ребёнка: Рыбакова Ирина Сергеевна

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбакова Ирина Сергеевна

Смерть
01.05.2020
Жилино, Ногинский район, Московская область
Похороны
05.05.2020
с. Мамонтово, Богородский ГО, Московская обл., Москва и МО
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