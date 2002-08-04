Рыбакова (Пальцева) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения05.12.1932
Дата смерти04.08.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1932
Рождение ребёнка
10.05.1954
Сын: Рыбаков Валерий Геннадиевич
Отец ребёнка: Рыбаков Геннадий Михайлович
Рождение ребёнка
10.04.1962
Дочь: Осипова Любовь Геннадиевна
Отец ребёнка: Рыбаков Геннадий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.2002
Похороны
Неизвестно
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Кладбище "Красная Горка"