Рыбакова (Пальцева) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакова (Пальцева) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Горки, Ногинский район, Московская область

Дата рождения

05.12.1932

Дата смерти

04.08.2002

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1932

Отец: Пальцев Василий Дмитриевич

Мать: Пальцева Татьяна Петровна

Горки, Ногинский район, Московская область
Рождение ребёнка
10.05.1954

Сын: Рыбаков Валерий Геннадиевич

Отец ребёнка: Рыбаков Геннадий Михайлович

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
10.04.1962

Дочь: Осипова Любовь Геннадиевна

Отец ребёнка: Рыбаков Геннадий Михайлович

Ногинск, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбаков Геннадий Михайлович

Смерть
04.08.2002
Похороны
Неизвестно
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Кладбище "Красная Горка"
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