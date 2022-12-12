деревня Жилино, деревня Жилино, Ногинский район, Московская область (на 2018) — Familio

Жилино

Ногинский район, Московская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Богородский уезд
933Жилино, д. вл.при р. Загребне.527215770
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Богородский уезд, Ямкинская волость
426. Жилино, деревня бывшая владельческая, при речке Загребке, дворов 20, жителей 120, 6 полушелк. ф.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Богородский уезд, Ямкинская волость
Дер. Жилино86835

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Ногинский район
40181Жилинодеревня55°54'с.ш.38°30'в.д.N-37-006
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