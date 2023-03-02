Рыбакова (Ефремова) Ирина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1954
Рождение ребёнка
04.07.1979
Дочь: Поповнина Наталья Валериевна
Отец ребёнка: Рыбаков Валерий Геннадиевич
Рождение ребёнка
29.04.1984
Дочь: Солнышкина Ольга Валериевна
Отец ребёнка: Рыбаков Валерий Геннадиевич
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно