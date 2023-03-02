Рыбакова (Ефремова) Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакова (Ефремова) Ирина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1954

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1954

Отец: Ефремов Сергей Кириллович

Мать: Ефремова Нина Тимофеевна

Рождение ребёнка
04.07.1979

Дочь: Поповнина Наталья Валериевна

Отец ребёнка: Рыбаков Валерий Геннадиевич

Рождение ребёнка
29.04.1984

Дочь: Солнышкина Ольга Валериевна

Отец ребёнка: Рыбаков Валерий Геннадиевич

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбаков Валерий Геннадиевич

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