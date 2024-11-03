Рыбаков Геннадий Михайлович 04.12.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыбаков Геннадий Михайлович

Место рождения

Большая Лыжня, Кикнурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

04.12.1926

Дата смерти

22.05.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1926

Отец: Рыбаков Михаил Васильевич

Мать: Зоя

Большая Лыжня, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбакова (Пальцева) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
10.05.1954

Сын: Рыбаков Валерий Геннадиевич

Мать ребёнка: Рыбакова (Пальцева) Екатерина Васильевна

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
10.04.1962

Дочь: Осипова (Рыбакова) Любовь Геннадиевна

Мать ребёнка: Рыбакова (Пальцева) Екатерина Васильевна

Ногинск, Богородский, Московская область
Смерть
22.05.1993
Похороны
Неизвестно
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Кладбище «Красная Горка»

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