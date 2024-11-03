Рыбаков Геннадий Михайлович
Место рождения
Дата рождения04.12.1926
Дата смерти22.05.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1926
Отец: Рыбаков Михаил Васильевич
Мать: Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1954
Сын: Рыбаков Валерий Геннадиевич
Мать ребёнка: Рыбакова (Пальцева) Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
10.04.1962
Дочь: Осипова (Рыбакова) Любовь Геннадиевна
Мать ребёнка: Рыбакова (Пальцева) Екатерина Васильевна
Смерть
22.05.1993
Похороны
Неизвестно
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Кладбище «Красная Горка»