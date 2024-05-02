Цыплова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Сын: Цыплов Александр Степанович
Отец ребёнка: Цыплов Степан Григроьевич
Рождение ребёнка
07.01.1913
Дочь: Бобрина (Цыплова) Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Цыплов Степан Григроьевич
Рождение ребёнка
05.07.1919
Сын: Цыплов Николай Степанович
Отец ребёнка: Цыплов Степан Григроьевич