Цыплова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыплова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыплов Степан Григроьевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Цыплов Александр Степанович

Отец ребёнка: Цыплов Степан Григроьевич

Рождение ребёнка
07.01.1913

Дочь: Бобрина (Цыплова) Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Цыплов Степан Григроьевич

Рождение ребёнка
05.07.1919

Сын: Цыплов Николай Степанович

Отец ребёнка: Цыплов Степан Григроьевич

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